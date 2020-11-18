Инстаграм Cindy Tran (Синди Тран) plus size (модели плюс сайз)
Модель Cindy Tran (Синди Тран) прославившаяся благодаря своему аккаунту в Instagram @MissCindyy. Она заработала огромную популярность благодаря своим модным демонстрациям одежды и нижнего белья, плюс фитнесу в нижнем белье, кэжуал и бикини, часто демонстрируя свои пышные формы и ягодицы. Модель в рубрике plus size (модели плюс сайз). Родилась в США, на её аккаунт подписано более 750 тысяч подписчиков.
Cindy Tran (Синди Тран) родилась в США, день рождения Апрель 6, 1993 года, сейчас её (на момент написания статьи 2020 год) 27 лет. У неё есть небольшой собственный магазин с фитнес-одеждой, которую она успешно рекламирует в инстаграме, публикуя фото и видео.
Видео Cindy Tran (Синди Тран) садиться на шпагат
Похожие аккаунты на Cindy Tran (Синди Тран)
Даниэль Кнудсон (Danielle Knudson) и её инстаграм аккаунт | фотоЭта канадская девушка - модель GUESS, она украшает множество рекламных объявлений и постеров. Если вы не узнаете ее, не волнуйтесь - подписывайтесь на нее в Instagram, и вы узнаете ее очень хорошо!
Дженна Дженович (Jenna Jenovich) и её инстаграм аккаунт | фото и видеоЭта красотка - международная фотомодель, ставшая креативным директором. У нее более 2 миллионов подписчиков в Instagram, и она специализируется на красоте, моде, путешествиях и здоровье.
- Категории:
- • Лента
- • Девушки инстаграма