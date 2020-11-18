Cindy Tran (Синди Тран) и её 🔝 инстаграм аккаунт @MissCindyy | фото из Instagram

Инстаграм Cindy Tran (Синди Тран) plus size (модели плюс сайз)

Модель Cindy Tran (Синди Тран) прославившаяся благодаря своему аккаунту в Instagram @MissCindyy. Она заработала огромную популярность благодаря своим модным демонстрациям одежды и нижнего белья, плюс фитнесу в нижнем белье, кэжуал и бикини, часто демонстрируя свои пышные формы и ягодицы. Модель в рубрике plus size (модели плюс сайз). Родилась в США, на её аккаунт подписано более 750 тысяч подписчиков.

Cindy Tran (Синди Тран) родилась в США, день рождения Апрель 6, 1993 года, сейчас её (на момент написания статьи 2020 год) 27 лет. У неё есть небольшой собственный магазин с фитнес-одеждой, которую она успешно рекламирует в инстаграме, публикуя фото и видео.

@misscindyy Натуральные пинетки имеют значение. Фото инстаграм: https://www.instagram.com/p/CHwXuD3D345/

@misscindyy я делаю то, что хочу. Фото инстаграм: https://www.instagram.com/p/CHq7lzdD-8Q/

@misscindyy лил азиатский тинг 😝. Фото инстаграм: https://www.instagram.com/p/CHn-2ZFjrN6/

@misscindyy лил азиатский тинг 😝. Фото инстаграм: https://www.instagram.com/p/CHn-2ZFjrN6

@misscindyy Растяжка увеличивает кровоток, повышает уровень кислорода и помогает доставить питательные вещества к вашим мышцам! #Linkinbio 😆 Фото инстаграм: https://www.instagram.com/p/CHnyYTSjHZN/

@misscindyy Угадай, на что я смотрю. Фото инстаграм: https://www.instagram.com/p/CGVVN7tjbFX/

@misscindyy Угадай, на что я смотрю. Фото инстаграм: https://www.instagram.com/p/CGVVN7tjbFX/

@misscindyy Угадай, на что я смотрю. Фото инстаграм: https://www.instagram.com/p/CGVVN7tjbFX/

Видео Cindy Tran (Синди Тран) садиться на шпагат

Все фотографии и видео аккаунта @modeltaylork Taylor Kamphorst (Тейлор Камфорст) доступны в открытых источниках и на официальном сайте инстаграма. ×

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